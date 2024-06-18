Английский фанат провел ночь на стадионе Евро 2024

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Фанат из Великобритании после матча сборной спал до утра на стадионе

Фанат из Великобритании после матча сборной Англии в рамках Чемпионата Европы спал до четырех утра на стадионе, пишет Матч ТВ.

Британец провел почти всю ночь на сидении трибуны спортивной арены в Германии.

Его не заметила ни охрана, ни обслуживающий персонал стадиона.

На кадрах из соцсети видно, как заспанный мужчина пытается понять, где он находится, на фоне пустого спортивного сооружения.

Сборная Англии 16 июня со счетом 1:0 обыграла Сербию.