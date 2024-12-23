Андрей Воробьев: в Воскресенске появится школа хоккея

сегодня в 13:24

Началось проектирование школы хоккея в подмосковном Воскресенске. Место под строительство уже определено, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

«В Воскресенске построят современный, с двумя аренами, ледовый дворец», — отметил губернатор.

Он добавил, что надеется на то, что Воскресенск и дальше будет радовать своими достижениями в спорте.

Ранее губернатор рассказал, что в следующем году в Подмосковье достроят три новых ФОКа.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».