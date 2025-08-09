Андрей Воробьев: на Кубок Овечкина приехали 24 команды из 13 регионов России

Кубок хоккеиста Александра Овечкина проходит в Подмосковье в седьмой раз подряд. Он является одним из самых масштабных детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо всем, кто пришел поддержать спортсменов — нашим жителям, участникам СВО и их семьям. Рад видеть без преувеличения вдохновительницу турнира Татьяну Николаевну — маму нашего легендарного хоккеиста Александра Овечкина», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что рад росту этого турнира в Московской области. В 2018 году соревнования начинались с шести команд из Подмосковья, а в 2025 году в регион приехали 24 команды из 13 регионов РФ, а также Минска и Астаны.

По словам Воробьева, за время проведения в Кубке Овечкина участвовали 70 команд, или свыше 1,4 тыс. игроков. Матчи посмотрели на ледовых аренах 15 тыс. зрителей и более 1,5 млн болельщиков — онлайн.

Как уточнил губернатор, в рамках турнира на лед вышли легендарные спортсмены Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем. Также на арене можно увидеть и знаменитых российских футболистов — на лед вышли Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и другие.

«Спасибо Александру за вдохновение и пример для юных спортсменов. Пусть „русская машина“ всегда побеждает!» — заключил Воробьев.

Ранее в Подмосковье закончилась серия плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею. Финалистами стали команды ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань). За третье место сыграют «Локомотив» (Ярославль) и «Салават Юлаев» (Уфа).