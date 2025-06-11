Аналитики Opta поставили российский чемпионат ниже вторых дивизионов топ-5 стран

РПЛ опустилась ниже Мексики и Японии в рейтинге сильнейших лиг мира

Российская Премьер-Лига продолжает стремительно терять позиции в мировом футбольном рейтинге согласно исследованию авторитетной компании Opta — по итогам сезона-2024/2025 РПЛ с показателем 76,1 балла занимает лишь 23-ю строчку в рейтинге сильнейших лиг мира, сообщает Чемпионат .

Российский чемпионат уступает не только топовым европейским лигам, но и вторым дивизионам Италии (Серия B), Испании (LaLiga Hypermotion) и Германии (2. Bundesliga). РПЛ оказалась слабее чемпионатов Мексики (Liga MX), Хорватии (HNL) и Японии (J1 League).

Из европейских турниров ниже только австрийская Бундеслига, швейцарская Суперлига и чешская Первая лига.

Отток звездных игроков и тренеров, международная изоляция и снижение конкурентности внутри лиги стали ключевыми факторами деградации российского футбола. Особенно болезненно выглядит сравнение с саудовским чемпионатом, который благодаря инвестициям уже опережает РПЛ.

Эксперты отмечают, что без кардинальных изменений в ближайшие годы российский футбол рискует опуститься еще ниже, уступив позиции лигам из Азии и Латинской Америки.