Александр Зверев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев обыграл американца Томми Пола и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает «Матч ТВ» .

Зверев сражался с Полом в четвертьфинале соревнований. Их встреча длилась 3 часа 28 минут. В результате немец оказался сильнее. Он победил со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Таким образом, Зверев вышел в полуфинал Australian Open второй год подряд и третий раз в карьере.

В дальнейшем его ждет борьба с победителем встречи, которая будет проходить между Карлосом Алькарасом (Испания) и Новаком Джоковичем (Сербия).

Ранее подмосковные теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в ¼ финала Australian Open в парном разряде среди женщин. Им предстоит провести матч с дуэтом Камилла Рахимова и Сара Соррибес-Тормо (Россия/Испания).