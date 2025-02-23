сегодня в 12:30

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ. В 40 матчах регулярного чемпионата на счету российского форварда 26 шайб и 17 результативных передач, сообщает «Лента.ру» .

Прошедшей ночью «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина со счетом 8:3. При этом Овечкин не отличился результативными действиями в игре.

За пять прошедших матчей 39-летний форвард столичной команды отметился четырьмя забитыми шайбами и пятью результативными передачами.

Овечкин с 879 шайбами занимает вторую строчку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. До рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки россиянину не хватает 15 забитых шайб.

Ранее стало известно, что матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве.