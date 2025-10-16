Аэробисты Солнечногорска взяли 11 медалей на всероссийских соревнованиях в Туле

Награды всех достоинств привезли спортсмены Солнечногорска со всероссийских и межрегиональных соревнований по спортивной аэробике, которые прошли в городе Туле. В них участвовали порядка 500 представителей из 20 регионов России. От Солнечногорска в составе сборной Московской области выступали воспитанники МБУ ДО «Спортивная школа № 1», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На V Всероссийских соревнованиях в индивидуальных выступлениях среди юношей 12 — 14 лет первое место завоевал Алексей Воронов, а среди юниоров 15 — 17 лет — Кирилл Ладыгин.

В группе 12 — 14 лет Алексей Воронов, Полина Талипова, Александра Клепикова, Татьяна Чиванова, Любовь Богданова заняли второе место.

В межрегиональном турнире «Золотая осень на тульской земле» в индивидуальных выступлениях «золотой» пьедестал заняли Родион Вруцкий (мальчики 9 — 11 лет), Юнна Юлдашева (девочки 2014 г. р.), Таисия Васильева (девочки 2015 г. р.), «серебро» покорилось Виктории Борисовой (девочки 2016 г. р.), «бронза» — Веронике Андросовой (девочки 2014 г. р.).

Лидерами среди участников 9 — 11 лет в смешанных парах стали Родион Вруцкий и Юнна Юлдашева, в трио — Родион Вруцкий, Юнна Юлдашева и Вероника Васильева. В группе 9 — 11 лет Таисия Васильева, Вероника Андросова, Дарья Тучкова, Вероника Васильева и Полина Попова разместились на втором месте.

«Поздравляю наших спортсменов и тренеров с отличными результатами на таких масштабных соревнованиях. Ребята продемонстрировали мастерство, технику, артистичность и в условиях высочайшей конкуренции представили Московскую область и городской округ на самом высоком уровне», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подготовили спортсменов тренеры Наталья Мякотина, Виктория Титкова, Анастасия Кулакова и Дарья Карпова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.