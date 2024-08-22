835 млрд рублей за полугодие внесли россияне на счета букмекеров

За первое полугодие 2024 года россияне внесли на счета легальных букмекерских контор 835 миллиардов рублей. Для сравнения: за весь 2022 год выручка БК составила 879,2 млрд, сообщает пресс-служба «Легалбет».

Причина роста популярности ставок в России

По данным исследования Института статистических исследований и экономики, в прошлом году каждый седьмой россиянин заключал хотя бы одно пари на спорт. Бонусные программы букмекеров, постоянная реклама на стадионах и по ТВ, продвижение в соцсетях и спортивные мероприятия, организуемые БК, направлены на привлечение новых игроков и повышение активности действующих пользователей.

Также существует множество спонсорских контрактов БК со спортивными лигами. Ведется борьба с нелегальными букмекерами, а обороты легальных БК растут.

Рост популярности ставок также связан с широким выбором событий, на которые можно ставить. Российские букмекеры предлагают пари не только на футбол, хоккей и теннис, но и на малопопулярные виды спорта.

Деньги букмекеров и развитие спорта — где связь

Фото - © Площадка в поселке Матюш

Обороты букмекерских компаний напрямую влияют на развитие российского спорта. Часть их доходов уходит на спонсорские контракты. К примеру, футбольная Премьер-Лига получает от букмекера Winline 2,76 млрд в год, БК «Фонбет» спонсирует Кубок России на 2,4 млрд в год. А ведь есть еще контракты с командами на сотни миллионов или даже на миллиард в год — именно столько платит БК BetBoom московскому «Динамо».

Более важный фактор для малопопулярных видов спорта — целевые отчисления, которые букмекеры платят с 2017 года. Они ежеквартально отчисляют 2% от суммы, которой ставочники внесли на свои счета. Благодаря букмекерским отчислениям спортивные федерации могут развиваться и организовывать соревнования.

Серьезную роль играют и социальные проекты, финансируемые букмекерскими компаниями. Многие БК активно участвуют в благотворительных инициативах, направленных на развитие детского и юношеского спорта, а также на создание условий для занятий спортом в разных регионах страны. Эти инвестиции призваны формировать культуру ЗОЖ у молодежи и укреплять позиции спорта в обществе.

Яркий пример: совместный проект Федерации хоккея России, букмекерской компании «Лига Ставок» и благотворительного фонда «Созвездие Добра». В рамках проекта была построена хоккейная площадка в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в поселке Матюш Свердловской области. Проект удостоен премии «Лучшие социальные проекты России — 2023».

Денег станет еще больше — отчисления федерациям вырастут

Выручка букмекеров за 2023 год составила 1,224 трлн руб. В сравнении с 2022 годом, когда игроки внесли на счета БК 879,2 млрд, показатель вырос почти на 40%. А за первые шесть месяцев текущего года на счета букмекеров поступило более 835 млрд.

Цифры выше доказывают, что выручка букмекерских контор будет расти и дальше. Это значит, что спортивные федерации получат еще больше денег для улучшения спортивной инфраструктуры, а также условий для подготовки профессиональных спортсменов и занятий спортом всех, кто любит активный образ жизни.

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