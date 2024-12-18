Во дворце спорта «Видное» в Ленинском городском округе провели ежегодные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». В этом году праздник спорта объединил 65 семей — рекордное количество участников за все время существования мероприятия — а это более 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Популярность семейных соревнований среди наших жителей растет. Особенно важно это констатировать в Год семьи. Искренне рад, что все больше людей не просто выбирают здоровый и активный образ жизни, но и приобщают к нему детей. Мы со своей стороны также уделяем большое внимание поддержке спорта и развитию спортивной инфраструктуры в Ленинском округе», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Команды участников состязаний разделили на категории по возрасту детей: 4-5 лет, 6-7 и 8-10 лет. Среди семей оказались и те, кто участвовал в эстафетах по два раза. Мамы и папы бегали с мячом, прыгали в длину и через скакалки, выполняли другие веселые задания вместе с детьми. Все семьи были отмечены грамотами за участие, а победители в разных категориях — дипломами и медалями.

«Лучшими наградами для всех участников стали, конечно же, позитивные эмоции, хорошее настроение и время, проведенное всей семьей за полезным и интересным занятием. Прогнозируем, что в следующем году желающих посоревноваться будет еще больше. Если количество заявок превысит 70 семей, будем думать над изменением формата мероприятия, так как стандартный зал просто не сможет принять такое количество участников одновременно», — отметила начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Ленинского округа Ольга Перминова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.