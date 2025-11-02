6 российских гребцов получили нейтральный статус от ICF в октябре

Этот статус получили гребцы Анастасия Ганина, Вячеслав Касьянов, Павел Котов, Маргарита Нуриахметова, Татьяна Шабаева и Елена Симонова.

Всего за последние два года федерация присвоила нейтральный статус свыше чем 500 атлетам из РФ и Белоруссии.

Правление ICF в апреле 2023 года решило разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях как индивидуальным нейтральным атлетам. В то же время федерация создала независимую комиссию, чтобы рассматривать все заявки от россиян и белорусов, которые хотят выступать в таким статусе.

Ранее министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что ОКР подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах.

