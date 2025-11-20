6 новых мастеров спорта по художественной гимнастике подготовили в Наро-Фоминске

2025 год стал знаковым для спортивной жизни Наро-Фоминского городского округа. Шесть воспитанниц Центральной спортивной школы № 1 — Ксения Божинова, Дарья Грицко, Арина Колесникова, Екатерина Крецу, Хадижат Магомедова и Мария Портенко — выполнили нормативы и получили звания мастеров спорта по художественной гимнастике. Это первые «мастера» в этом виде спорта в округе за последнее 11 лет, и их успех — видимый символ развития молодежного спорта и огромный повод для общей гордости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мире художественной гимнастики звание Мастера Спорта (МС) — самая честная и весомая награда и это— результат многолетнего труда, начавшегося для девочек в 5-6 лет. За кажущейся зрителю легкостью скрывается жесткая дисциплина: ежедневные тренировки по 4-8 часов, многочасовые разминки для предотвращения травм и постоянное эмоциональное напряжение. На соревнованиях, где нужно выступать регулярно для поддержания рейтинга, выступление оценивают двенадцать судей по пяти критериям. В таких условиях до заветных букв «МС» доходят лишь единицы из тысяч.

Особая деталь, которая превращает эти шесть достижений в системный успех, — личность наставника. Все одиннадцать мастеров спорта по художественной гимнастике в истории Наро-Фоминского округа были подготовлены одним специалистом — Еленой Юрьевной Панариной, тренером высшей категории, судьей всероссийской категории и в прошлом — чемпионкой Казахстана.

Елена Юрьевна — человек-легенда местного спорта. Начав тренерскую карьеру в Селятино в 1999 году, она вот уже 26 лет беззаветно служит своему делу, не меняя ни школу, ни принципы. Она — тот стержень, вокруг которого формируются чемпионские характеры. Ее преданность и любовь к профессии превращают нежных юных созданий в прекрасных лебедей со стальным стержнем, которых с готовностью принимают в ведущие спортивные школы страны.

Уже несколько лет вместе с ней работает ее дочь Кристина Панарина — мастер спорта, чемпионка мира, победительница международных и всероссийских турниров, талантливый хореограф-постановщик и тренер. Вместе они составляют уникальный тренерский тандем, который работает в отделении ЦСШ № 1 в поселке Калининец.

Авторитет тренеров Панариных превратил Наро-Фоминский округ в настоящий магнит для юных дарований. На их тренировки в Калининец родители привозят детей не только из разных уголков Подмосковья.

Шесть новых мастеров спорта — это не финал, а новая яркая страница в спортивной истории округа. Благодаря таланту и титаническому труду гимнасток и их наставников, Наро-Фоминская земля продолжает рождать звезд, приумножая свою спортивную славу на всероссийской арене.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.