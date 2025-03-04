50-летний футболист Нигматуллин сделал предложение 22-летней телеведущей

50-летний футболист Руслан Нигматуллин после развода с женой Еленой, которая родила ему двоих сыновей, сделал предложение 22-летней телеведущей Эвелине Сынче, сообщает The Voice Mag .

В прошлом году спортсмен расстался с Еленой, с которой был вместе 27 лет. У пары есть два сына: Руслан и Марсель. Елена вместе с детьми переехала в США.

Нигматуллин же нашел новую любовь в лице 22-летней телеведущей. Он даже собрался жениться на избраннице и уже сделал ей предложение руки и сердца.

Нигматуллин опубликовал видео, на котором запечатлен этот романтичный момент. Футболист вместе с возлюбленной сидел в кафе. Внезапно он достал коробочку с кольцом и встал на одно колено. Эвелина согласилась выйти замуж за спортсмена.

Между тем Нигматуллин высказался, что разница в возрасте его не смущает. Он не испытывает никакого дискомфорта.

Ранее нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба 233-м голом в карьере повторил рекорд Александра Кержакова. Он забил на 70-й минуте матча против «Нижнего Новгорода».