4 спортсмена представят Подмосковье на первенстве Европы по дзюдо

Четыре подмосковных спортсмена представляют Московскую область на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Братиславе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Призер юношеского первенства мира Эвелина Босиек из Домодедова выступит в рамках командного турнира среди смешанных сборных. Победители первенства России среди юниоров до 21 года, щелковские спортсмены Иван Юртаев (в/к 60 кг) и Павел Коловердов (в/к 66 кг) будут защищать честь региона в личном зачете. Среди юниорок в личном зачете регион представит призер первенства России Софья Беляева (в/к 63 кг) из Химок.

Один из главных стартов Старого света в составе национальной сборной покоряют 18 российских спортсменов. Дзюдоисты-юниоры из России вернутся на европейский татами после трехлетней паузы.

Первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года стартовало в городе Братислава (Словакия). С 4 по 6 сентября проходят индивидуальные состязания, а 7 сентября определится сильнейшая сборная континента в командном турнире. В соревнованиях принимают участие порядка 400 дзюдоистов из более чем 40 стран мира.

