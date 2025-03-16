300 спортсменов собрали чемпионат и первенство по киокушинкай каратэ в Рузе

На чемпионат и первенство по Киокушинкай каратэ среди спортивных клубов в Рузе, организованных клубом «Сармат», приехали 300 юных спортсменов, сообщает «360» .

В состязаниях принимают участие мальчики и девочки в разных возрастных категориях. Также часть детей приходят в спорт по стопам родителей и братьев/сестер.

«У меня появилась целеустремленность. своя хватка. <…> Киокушинкай каратэ — это не только удары ногами, какое-то битье соперника, это большое знание приемов названий, изучение ката», — рассказал судья турнира Александр Зарипов.

На турнир приехали не только ребята из Подмосковья, но еще и спортсмены из Костромской, Тверской, Смоленской и Курской областей.

Организатор первенства Алексей Феоктистов отметил, что на турнире ребята могут проверить свои качества, приобретенные на тренировках навыки.

«На этих соревнованиях определяется сильнейшие спортсмены в своих категориях, дальше эти спортсмены едут на всероссийские турниры», — добавил Феоктистов.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.