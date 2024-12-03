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25 медалей завоевали можайские борцы на Чемпионате и Первенстве ЦФО по джиу-джитсу

Среди более 1500 спортсменов из различных центральных регионов России команду Можайского городского округа представляли 30 борцов Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В возрастной группе до 18 лет «серебро» завоевали Дарья Гайдучок и Тимофей Алешин, «бронзу» — Екатерина Красноусова.

Наибольшее количество медалей юные можайские спортсмены выиграли в категории до 16 лет: шесть золотых, одну серебряную и три бронзовых. Победителями стали Глеб Калугин, Полина Свиридова, София Максимова, Елизавета Семизорова, Ксения Антонова и Полина Макаева. Второе место на турнире заняла Марина Алешина, а третьими на пьедестале почета стали Кирилл Корякин, Андрей Ровнягин и Семен Дородкин.

Ника Нагулина и Софья Аршинова стали «золотыми призерами» в категории до 14 лет. «Серебро» — у Софьи Погодиной, а «бронзу» выиграл Артем Сапешко.

По итогам турнира победители и призеры в каждой возрастной категории получили возможность участвовать в Чемпионате и Первенстве России 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.