22 страны подали заявки на участие в соревнованиях по кекусинкан в Москве

9 марта во Дворце Ирины Виннер в столичных Лужниках состоятся международные соревнования по кекусинкан — Кубок Нации. Заявки на участие подали 22 страны, сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Заявки на участие в соревнованиях подали 22 страны, среди них: Турецкая Республика, Королевство Марокко, Аргентинская Республика, Республика Сьерра-Леоне, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Ливанская Республика, Государство Кувейт, Исламская Республика Иран, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Федеративная Республика Нигерия, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Южная Осетия, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Абхазия, Тунисская Республика, Республика Ирак, Афганистан.

Международные соревнования по кекусинкан — Кубок Наций перешли в статус официальных соревнований и включены в единый календарный план министерства спорта РФ.

Пригласительная кампания продолжается, организационный комитет принимает заявки на участие, перечень стран-участниц будет расширен. Также в соревнованиях примут участие более 60 регионов России. Ожидается более 2 тыс. участников.

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» — «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Цель проекта — объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

Организаторами турнира выступают союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кекусинкан «Подольск-Додзё».

«Спорт та сила, которая учит единению и справедливости, поддержке и взаимовыручке. КУБОК НАЦИЙ — это событие большого значения. Оно несет высокую объединяющую миссию, воспитываем подрастающее поколение, которое выбирает спорт и реальные дела», — отметил зампредседателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артем Петрухин.

По словам руководителя и главного тренера клуба «Подольск-Додзе» Максима Аборина, количество участников растет.

«КУБОК НАЦИЙ — это соревнования, которые ждут и к которым готовятся самые сильные спортсмены из разных стран и, конечно, Россия. Количество участников растет. Состязания обещают быть зрелищными», — сказал Аборин.

Титульные партнеры КУБКА НАЦИЙ: ХСА, Industrial City, партнеры соревнований: ООО «Торговый дом «Культура Дома», РП Груп.

Впервые КУБОК НАЦИЙ состоялся в феврале 2024 года. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран. Призерами турнира стали спортсмены из 11 стран: Российская Федерация, Государство Кувейт, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Абхазия.