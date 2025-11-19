21 медаль завоевали спортсмены Солнечногорска на этапе Кубка «Будущий рукопашник»

сегодня в 16:06

Награды всех достоинств привезли спортсмены Солнечногорска с III этапа Кубка Московской областной федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник» и «Будущий рукопашник. Новички». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли 16 ноября в Домодедове. За звание сильнейших боролись 560 участников из 5 регионов страны.

Городской округ представили 27 воспитанников спортивной школы № 2 и Дома детского творчества «Буревестник». В общей сложности они заработали 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Первые места — Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Данила Иванов, Василиса Цыганкова, Артем Мкртчян, Кирилл Задков, Михаил Серегин, Тимофей Губанов.

Вторые места — Матвей Заводин, Роман Никольский, Константин Лаврив, Евгения Родионова, Василиса Струкова, Евгений Пшеницын.

Третьи места — Владимир Горбачев, Максим Михайлов, Александр Копылов, Алексей Финогенов, Владимир Копылов, Николай Рыбкин.

«Поздравляю наших спортсменов и их тренеров с блестящим выступлением! Ваши победы — это гордость для всего округа и отличный пример упорства и воли к победе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Спортсмены уже готовятся к финальному этапу. Тренируют ребят Роман и Владимир Манухины, Олег Поляков, Екатерина Добрыднева, Иван Сергеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.