Гигантский дзюдоист из Франции за 90 секунд победил южнокорейца на Олимпиаде
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Французский дзюдоист Тедди Ринер за 90 секунд одержал победу в командном турнире над южнокорейским спортсменом Ли Ен Хвана, выступающего в весовой категории до 81 кг. При этом вес француза составляет 145 кг при росте 204 сантиметра, сообщает Life.ru.
Изначально против французского дзюдоиста должен был выйти другой спортсмен, однако незадолго до начала поединка южнокорейская сборная без объяснения причин произвела замену.
Неравный поединок вызвал большой интерес у зрителей Олимпиады. В сети пользователи начали публиковать мемы, как Ринер оттаскал на татами своего оппонента будто нашкодившего школьника. При этом поклонники дзюдо считают, что южнокореец провел достойный поединок с более сильным соперником.
Ранее стало известно, что двое «боксерш», которых в Международной ассоциации бокса посчитали мужчинами, были допущены к женским соревнованиям на парижской Олимпиаде. Тест на определение пола не прошли алжирская и тайваньская «спортсменки».