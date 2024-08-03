Гигантский дзюдоист из Франции за 90 секунд победил южнокорейца на Олимпиаде

Французский дзюдоист Тедди Ринер за 90 секунд одержал победу в командном турнире над южнокорейским спортсменом Ли Ен Хвана, выступающего в весовой категории до 81 кг. При этом вес француза составляет 145 кг при росте 204 сантиметра, сообщает Life.ru .

Изначально против французского дзюдоиста должен был выйти другой спортсмен, однако незадолго до начала поединка южнокорейская сборная без объяснения причин произвела замену.

Неравный поединок вызвал большой интерес у зрителей Олимпиады. В сети пользователи начали публиковать мемы, как Ринер оттаскал на татами своего оппонента будто нашкодившего школьника. При этом поклонники дзюдо считают, что южнокореец провел достойный поединок с более сильным соперником.

Ранее стало известно, что двое «боксерш», которых в Международной ассоциации бокса посчитали мужчинами, были допущены к женским соревнованиям на парижской Олимпиаде. Тест на определение пола не прошли алжирская и тайваньская «спортсменки».