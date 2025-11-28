12 тыс спортсменов поучаствуют в турнире по единоборствам в формате телемоста в Люберцах

Спортсмены из 32 городов России примут участие в всероссийском открытом турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах 7 декабря. Связь между площадками соревнований в регионах будет организована в формате телемоста, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уникальные соревнования по единоборствам «Герои Отечества» посвящены участникам специальной военной операции и состоятся в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области уже третий год подряд. В декабре 2024 года соревнования объединили 25 городов и 8 тыс. спортсменов.

В 2025 году в рамках турнира пройдут соревнования по 14 видам единоборств: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба, вольная борьба, тайский бокс, рукопашный бой, армейский рукопашный бой, кикбоксинг, каратэ, киокусинкай, кудо, панкратион и самбо. Участие в состязаниях примут 12 тыс. спортсменов в возрасте от 8 до 21 года.

В формате телемоста к турниру присоединятся Астраханская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Курская, Курганская, Херсонская, Ростовская и Запорожская области, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Севастополь, Мордовия, Бурятия, Горный Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чувашская Республика, ХМАО и Крым. Кроме того, к спортсменам из России присоединятся единоборцы из Южной Осетии.

Каждый регион представит своего участника-бойца СВО. В Подмосковье турнир будет посвящен почетному жителю области Сергею Пешкину, который приедет из зоны специальной военной операции на открытие турнира.

На главной площадке турнира во Дворце спорта «Триумф» пройдут соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Также будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, выставка инженерно-саперного вооружения. Кроме того, зрители и участники турнира смогут написать письмо российскому солдату, которое доставят в зону СВО вместе с посылками.

Место проведения: г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, ДС «Триумф»; дата и время — 7 декабря 2025 года.

Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества» проводится спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Аккредитация СМИ: 8 (968) 803-02-32 (Софья Пахарева); 8 (903) 770-77-78 (Илья Шадриков), электронная почта: ishadrikov@yaropolk-kr.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.