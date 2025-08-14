11 тренеров из Подмосковья вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвел итоги второго этапа конкурса для тренеров. 11 жителей Московской области стали полуфиналистами и получили возможность пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

В центре внимания второго сезона проекта «СпортТрек» — конкурс для тренеров, разделенный на профессиональный и любительский треки. Участники прошли отбор, включавший дистанционную оценку навыков, эссе и видеовизиток. Конкурсанты, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Программа ДПО создана педагогическим составом Московского государственного университета спорта и туризма специально для проекта «СпортТрек». Акцент в обучении будет сделан на развитие способностей по воспитанию подрастающего поколения. Тренеры, прошедшие обучение по программе, смогут не только проводить занятия по физической культуре, развивать физические качества и повышать функциональные возможности спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования. Выпускники проекта «СпортТрек» будут воспитывать у подопечных личностные качества, формировать моральные ценности честной спортивной конкуренции, осознанное отношение к спорту и прививать любовь к здоровому образу жизни.

«В этом году заявки на конкурс для тренеров проекта „СпортТрек“ подали почти 2 тыс. человек. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», — прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам первого сезона проекта участники из Московской области были удостоены наград в двух номинациях из шести. В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 1000 человек, в том числе 81 заявка поступила на конкурс для тренеров.

11 конкурсантов тренерского трека проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Полуфиналисты наряду с обучением продолжат выполнять творческие задания, чтобы выйти в финал проекта. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашенных спортсменов, а также гала-матч с партнерами и друзьями президентской платформы. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Регистрация на другие треки проекта, среди которых конкурс «Профи среди любителей», «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.