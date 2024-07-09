11 медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России в Чебоксарах

Представители Московской области завоевали 11 медалей на Кубке России по легкой атлетике. В копилке команды региона две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участниками состязаний стали более 700 легкоатлетов страны, среди которых разыгрываются 40 комплектов наград.

Обладателями золотых медалей стали Екатерина Ивонина в беге с препятствиями на 3000 м среди женщин и Софья Палкина в метании молота.

«Серебро» Кубка России завоевали Максим Федяев в беге на 400 м, Николай Вербицкий в беге на 800 м, Андрей Романов в метании молота, Даниил Чечела в прыжках в длину и Андрей Родиков в десятиборье.

Бронзовые медали команде Московской области принесли Андрей Лукин в беге на 100 м, Сергей Дубровский в беге на 800 м, Тимур Моргунов в прыжках с шестом и Елизавета Царева в метании молота.

Кубок России по легкой атлетике проходит 7–9 июля 2024 года в г. Чебоксары.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.