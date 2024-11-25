11 медалей завоевали боксеры Подмосковья на Всероссийских соревнованиях в Москве

Боксеры из Московской области завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет. Итогом выступления представителей региона стали три золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями соревнований стали Богдан Бухов из Ивантеевки (в/к 50 кг), Артем Соколов из Химок (в/к 50 кг А) и Владислав Кутний из Истры (в/к 80 кг).

Серебро завоевал Илья Штырков из Наро-Фоминска (в/к 75 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали три спортсмена из Чехова: Матвей Дудоров (в/к 40 кг), Игорь Баранов (в/к 48 кг А) и Матвей Баланов (в/к 63 кг). Также на третьей ступени пьедестала расположились Иван Кириллов из Ивантеевки (в/к 40 кг), Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского (в/к 42 кг), Владислав Прокопов из Волоколамска (в/к 48 кг А) и Игнат Шаповал из Раменского (в/к 75 кг).

Победители соревнований в своих весовых категориях получили путевки на первенство России среди юношей 13-14 лет, которой состоится в 2025 году.

Всероссийские соревнования прошли в Москве с 18 по 24 ноября. Участниками стали 249 спортсменов из 49 регионов.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.