11 медалей завоевали боксеры Подмосковья на Всероссийских соревнованиях в Москве
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Боксеры из Московской области завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет. Итогом выступления представителей региона стали три золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Победителями соревнований стали Богдан Бухов из Ивантеевки (в/к 50 кг), Артем Соколов из Химок (в/к 50 кг А) и Владислав Кутний из Истры (в/к 80 кг).
Серебро завоевал Илья Штырков из Наро-Фоминска (в/к 75 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали три спортсмена из Чехова: Матвей Дудоров (в/к 40 кг), Игорь Баранов (в/к 48 кг А) и Матвей Баланов (в/к 63 кг). Также на третьей ступени пьедестала расположились Иван Кириллов из Ивантеевки (в/к 40 кг), Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского (в/к 42 кг), Владислав Прокопов из Волоколамска (в/к 48 кг А) и Игнат Шаповал из Раменского (в/к 75 кг).
Победители соревнований в своих весовых категориях получили путевки на первенство России среди юношей 13-14 лет, которой состоится в 2025 году.
Всероссийские соревнования прошли в Москве с 18 по 24 ноября. Участниками стали 249 спортсменов из 49 регионов.
Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.