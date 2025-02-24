Алаудинов сообщил о смерти комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева

В зоне СВО умер командир одного из батальонов «Ахмата» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника ГУ ВПР МО РФ Апти Алаудинов в Telegram-канале .

По его словам, Батукаев ушел из жизни «героически, на рабочем месте». Командир трое суток провел без сна, выполняя боевую задачу. Предварительно, у него произошел инсульт. Точную причину смерти назовут врачи позднее.

Алаудинов назвал покойного «одним из самых лучших командиров российской армии», который был предан своему делу. Он добавил, что Батукаев не считался с личным временем и здоровьем, делая все для того, чтобы победить противника.

Батальон под руководством Батукаева показывал «самые серьезные результаты», включая взятие самого большого количество пленных, добавил Алаудинов.

«Для нас для всех Шустрый будет героем навсегда», — сказал командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявил, что большая часть войск Украины в Курской области уничтожена. По его словам, из региона также выведены основные силы украинских спецподразделений.