Боец с позывным Цезарь: ВСУ вырывали нам ногти и стреляли в колени

Российский солдат с позывным Цезарь, который случайно оказался в полевом госпитале ВСУ, рассказал о зверствах со стороны украинских военных, сообщает «Царьград» со ссылкой на RT.

Цезарь сообщил, что был тяжело ранен в бою и попросил местного жителя за деньги довезти их с товарищем до госпиталя, а тот доставил их в украинский полевой госпиталь. Увидев сине-желтые повязки, наши бойцы поняли, что попали к врагам.

Он рассказал, что украинские боевики с целью выведать места расположения российской армии устроили пытку.

«Посадили нас на колени на стол и начали уже вырывать ногти. Мне, наверное, чуть больше повезло, потому что моему товарищу прострелили колени», — рассказал Цезарь.

В сообщении отмечается, что к украинским пленным в России относятся гуманно, лечат их и хорошо кормят.

Ранее в ООН сообщили о военных преступлениях бойцов ВСУ.