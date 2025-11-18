сегодня в 18:02

Сырского считали «зубрилой-карьеристом» во время учебы в Москве

Однокурсник главкома ВСУ Александра Сырского, комбат ВС РФ с позывным «Питер» поделился воспоминаниями о главе украинской армии в период их совместной учебы в Московском общевойсковом командном училище. По словам военного, уже в те годы Сырский отличался необщительностью и выраженными карьерными амбициями, сообщает RT .

Питер добавил, что во время учебы в военном училище будущий главнокомандующий ВСУ стремился к отличиям.

«Он большой общительностью не отличался, но у него была цель: на золотую медаль шел», — вспомнил армеец.

По словам Питера, студент Сырский был «очень сам по себе».

«Таким обычно и вспомнить нечего после учебы», — отметил Питер.

Александр Сырский — уроженец села Новинки Владимирской области. Его родители продолжают жить в России. Отец Сырского болен раком мозга и может умереть в ближайшие месяцы. Как утверждали СМИ, украинский главком оплачивал операцию своему 86-летнему отцу, которую провели в подмосковной клинике.

