сегодня в 11:12

Состояние отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава стало лучше после выписки из клиники в Московской области. Он начал ездить по квартире на инвалидном кресле, сообщает SHOT .

Публикации СМИ о том, что к Станиславу Сырскому приезжала скорая помощь, не соответствуют действительности. Члены семьи не вызывали врачей после возвращения пенсионера с лечения во Владимир.

Рак мозга у Сырского-старшего не подтвердился. У него нашли, предположительно, доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга, появившееся на фоне травмы головы, астму, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Станислав Сырский начал приходить в себя. У него уже получается узнавать близких.

На прошлой неделе скорая помощь приезжала к соседям Станислава Сырского. Однако многие СМИ посчитали, что поплохело именно мужчине.

86-летнего Станислава Сырского выписали из клиники в Московской области 28 октября. Его лечение стоимостью около 5 млн рублей оплатил главком ВСУ, предположительно, из военного бюджета Украины.

