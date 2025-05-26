«Злостный мигрант»: русский мужчина хотел на СВО, но попал в изолятор

В Северной Осетии выявили «самого злостного мигранта». Вопреки ожиданиям, им оказался не прибывший из-за рубежа преступник, а этнический русский Андрей Н., прибывший в Россию из Казахстана с намерением участвовать в СВО, но вместо этого он был задержан и помещен в изолятор, сообщает NEWSALERT .

Причиной задержания стало несвоевременное оформление регистрации, что привело к его помещению в центр временного содержания мигрантов во Владикавказе.

Андрей выразил сожаление о допущенном нарушении миграционного законодательства и выразил надежду на то, что его не депортируют и не запретят въезд в Россию.

«Просил передать мои документы в военкомат, чтобы заключить контракт с Минобороны, но получаю отказы из-за нарушения миграционных законов. При этом в новостях не раз видел, как мигрантам предлагали заключить контракты. Прошу помощи, потому что хочу Родину защищать, обрести Родину, потому что я русский по национальности и хочу связать свою судьбу с Россией», — поделился мужчина.

Его адвокат сообщила о безуспешных попытках отменить решение о выдворении и пятилетнем запрете на въезд, подчеркнув отсутствие у ее подзащитного уголовных и административных правонарушений. По ее словам, они обращались в различные инстанции, однако им отказали, ссылаясь на то, что иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории РФ из-за нарушения режима пребывания, не имеют на это права. Кроме того, оригинал документа был выдан ему только после вступления решения в силу, а суд отклонил апелляцию из-за отсутствия оригинала.

По имеющимся данным, выдворение мужчины запланировано до 20 июня. Он родился в Казахстане, куда его родители были направлены в советское время. По словам Андрея, он мечтал о переезде в Россию на постоянную основу, службе в зоне СВО и получении российского гражданства.

У него есть возможность заключить контракт в Москве, однако для этого ему необходимо прибыть в столицу.