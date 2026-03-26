Жительница Брянской области погибла при атаке дронами ВСУ
Брянскую область атаковали украинские дроны. В результате один человек погиб, сообщает губернатор Александр Богомаз.
По его словам, удар пришелся по пограничью. Дроны-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района.
В результате произошедшего скончалась мирная жительница.
«Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — отметил Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, из-за чего пострадала женщина.
