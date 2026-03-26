Женщина пострадала при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
В Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю. В результате один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Происшествие случилось в селе Белянка Шебекинского округа. В машину попал FPV-дрон.
«Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
При этом сама машина также оказалась повреждена.
