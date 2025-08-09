Жители прифронтовых районов Харьковской области распродают жилье за бесценок

В связи с продвижением линии фронта и ростом напряженности в регионе жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области вынуждены продавать свое жилье по низким ценам, сообщает РИА Новости .

Ближайшую от Волчанска жилую недвижимость можно приобрести лишь в радиусе от 10 км. Например, в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района стоимость «однушки» составляет 165 тыс. гривен или 319 тыс. рублей, а двухкомнатная квартира в населенном пункте Высочиновка обойдется в 330,6 тыс. гривен или 638 тыс. рублей.

В этом районе наибольшее число предложение о продаже жилья зафиксировано в населенном пункте Старый Салтов. Так, стоимость трехкомнатной квартиры в поселке составляет около 11 тыс. долларов или 878 тыс. рублей. Цена частного дома варьируется от 2,5 до 4,5 тыс. долларов (199,5 тыс. рублей — 359 тыс. рублей).

В населенном пункте Великий Бурлук в Купянском районе стоимость 1-комнатной квартиры составляет 7 тыс. долларов или 558 тыс. рублей. В то же время в поселке городского типа Боровая можно найти аналогичное жилье за 6,5 тыс. долларов или 518,8 тыс. рублей.

