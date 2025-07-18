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Степашин: Украина до образования СССР не имела Одессы, Харькова и Крыма

Украина в 1991 году подписала Беловежские соглашения как один из учредителей Советского Союза. В 1922 году до момента создания СССР она не имела в своем составе ни Малороссии, ни Харькова, ни Одессы, ни Крыма, ни Севастополя, рассказал РИА Новости экс-премьер-министр России Сергей Степашин.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно просит вернуться к границам 1991 года. Степашин не против, но есть один нюанс.

СССР создали 30 декабря 1922 года. Тогда были подписаны соглашения между Россией, Закавказской Федерацией, Украиной и Белоруссией, напомнил бывший премьер-министр РФ.

«Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся», — добавил Степашин.

Ранее бывший премьер-министр России заявил, что Запад после окончания СВО поменяет отношение к России. Однако сейчас он пытается «разбить РФ».