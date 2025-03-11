Жители подмосковной Балашихи сообщили о звуках взрыва

Несколько громких хлопков были слышны до 11:00. На видео с камеры видеонаблюдения одного из ЖК видно, как на территории муниципалитета произошел громкий хлопок, похожий на звук взрыва.

Ранее о громких звуках взрывов во всех районах города сообщили жители подмосковных Люберец.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди.

Глава региона уточнил, что оба погибших мужчины в результате массированной атаки БПЛА являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку ДЦ «Домодедово» в 05:14, когда работники только заступили на смену.