Жители подмосковного Домодедова сообщили о 6 взрывах в небе
Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори
Жители городского округа Домодедово сообщили минимум о шести взрывах в небе над муниципалитетом, передает Baza.
По словам местных жителей, дежурные средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на Московский регион.
По данным Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, российские военнослужащие отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на столицу.
В настоящее время на месте падения обломков вражеского дрона работают экстренные службы.
Ранее военный пенсионер хотел убить президента Украины Владимира Зеленского с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса в Польше.