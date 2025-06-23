сегодня в 20:02

Жители подмосковного Домодедова сообщили о 6 взрывах в небе

Жители городского округа Домодедово сообщили минимум о шести взрывах в небе над муниципалитетом, передает Baza .

По словам местных жителей, дежурные средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на Московский регион.

По данным Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, российские военнослужащие отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на столицу.

В настоящее время на месте падения обломков вражеского дрона работают экстренные службы.

Ранее военный пенсионер хотел убить президента Украины Владимира Зеленского с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса в Польше.