сегодня в 16:06

В Польше предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава СБУ Василий Малюк*. По его словам, военный пенсионер хотел ликвидировать политика с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, сообщает «РБК-Украина» .

Малюк* утверждает, что разоблаченный поляк якобы был завербован Россией. По данным СБУ, несостоявшийся киллер хотел физически устранить Зеленского, использовав для этого снайперское оружие или беспилотник. Убийство планировалось провести в аэропорту Жешув.

«Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», — сказал Малюк*.

Кремль пока не комментировал утверждения Службы безопасности Украины.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга