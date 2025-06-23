Военный пенсионер хотел убить Зеленского FPV-дроном — СБУ
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
В Польше предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава СБУ Василий Малюк*. По его словам, военный пенсионер хотел ликвидировать политика с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, сообщает «РБК-Украина».
Малюк* утверждает, что разоблаченный поляк якобы был завербован Россией. По данным СБУ, несостоявшийся киллер хотел физически устранить Зеленского, использовав для этого снайперское оружие или беспилотник. Убийство планировалось провести в аэропорту Жешув.
«Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», — сказал Малюк*.
Кремль пока не комментировал утверждения Службы безопасности Украины.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга