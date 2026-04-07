Жители Новороссийска нашли во дворе крыло БПЛА и вынесли его на обочину

В Новороссийске местные жители нашли во дворе своего дома крыло беспилотника и вынесли его на обочину, сообщает «Краснодар | Телетайп» .

Очевидцы сняли видео, на котором показано, что двое мужчин выносят часть крыла дрона со двора и бросают на обочине, там есть надпись на украинском языке. Еще одна часть крыла повисла на дереве.

Также жители показали, что из-за БПЛА разрушена часть домов, выбиты стекла. Пострадали и машины рядом с домом, у них разбиты стекла и поврежден корпус.

Официальные ведомства, в том числе МЧС России, неоднократно напоминали гражданам о правилах безопасности. Нельзя пытаться сбить дроны подручными предметами, а также касаться или переносить сбитые обломки. При падении БПЛА нужно отойти на расстояние не менее 100 метров, а лучше пройти в укрытие.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что украинские ударные беспилотники атаковали объекты морского перевалочного комплекса и гражданскую инфраструктуру в Новороссийске.

