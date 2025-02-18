Жители Люберец могут бесплатно отправлять посылки бойцам в зону СВО

«На территории городского округа Люберцы действует 31 отделение почтовой связи, включая 5 отделений, вошедших в границы округа. Это связано с изменением границ с Раменским и объединением Дзержинского с городским округом Люберцы. Во всех отделениях Почты России можно бесплатно отправить посылки, бандероли и письма военнослужащим», — отметил руководитель Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

Он уточнил, что число посылок, оформляемых одним человеком и адресованных военнослужащим в зону проведения СВО и воинским частям, размещенным на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, не ограничено. Вес каждой посылки не должен превышать 10 кг.

Получить подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно по телефону контакт-центра Почты России: 8 (800) 100-00-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.