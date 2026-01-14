Жители Химок сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации

сегодня в 16:27

Жители Химок 13 декабря собрались в библиотеке №3, чтобы сплести маскировочные сети для участников специальной военной операции. К инициативе присоединились депутаты округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке №3 Химок прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие жители округа, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Участникам показали различные техники плетения, после чего все приступили к работе. В зале царила сосредоточенная и дружелюбная атмосфера, участники делились опытом и советами. Многие пришли впервые, но быстро освоили процесс.

По итогам встречи изготовили несколько маскировочных сетей, которые в ближайшие дни передадут в зону специальной военной операции. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что в Химках действует программа поддержки военнослужащих: регулярно проходят сборы гуманитарной помощи, работают волонтерские центры и организуются подобные мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.