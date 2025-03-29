Житель Суджи раскрыл, как грузинские и польские наемники издевались над людьми

Грузинские и польские наемники, которые были направлены в Курскую область вместе с Вооруженными силами Украины, находились в небольших селах. Там они издевались над местными, рассказал РИА Новости житель Гончаровки в Суджанском районе Николай.

Поляки и грузины находились в Плехово и Лебедевке. Они глумились над мирными людьми, отметил мужчина.

«Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — добавил Николай.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ быстро движутся по направлению к госгранице между РФ и Украиной в Курской области.