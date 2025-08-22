сегодня в 14:43

Житель Севастополя осудили на 14 лет за передачу Киеву данных о дислокации ВС РФ

Севастопольский городской суд вынес приговор 46-летнему местному жителю по уголовному делу о государственной измене, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Следствие установило, что с января по октябрь 2023 года Сергей Б. через Telegram передавал украинским спецслужбам фото и данные о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных Сил РФ.

Сотрудники ФСБ вычислили и задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Суд признал Сергея Б. виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Ранее семейную пару осудили за передачу ВСУ данных о военных объектах в Подмосковье. Суд признал обоих фигурантов виновными по статье 275 УК РФ (госизмена).