Житель Подольска хотел уехать на Украину и вступить в ВСУ

Жителя Подольска задержали за финансирование ВСУ и призывы вступать туда

Мужчину, подозреваемого в государственной измене, задержали в Климовске городского округа Подольск. Он открыто поддерживал ВСУ и собирался вступить в ряды украинской армии, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Он открыто призывал других граждан присоединяться к ВСУ. Также с прошлого года россиянин переводил средства на поддержку украинской армии.

«С 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности Вооруженных сил Украины», — признается мужчина на видео.

В Сети он открыто писал, что поддерживает Украину и надеется на ее победу. Он просил в интернете счета, чтобы оправлять средства, а затем признался, что вовсе планирует переезд в страну. Регулярно подозреваемый «жертвовал» на нужды ВСУ по 500–1000 рублей. Его задержали сотрудники ФСБ и ОМОН «Русич».

Ранее Мосгорсуд вынес приговор супружеской паре, признанной виновной в государственной измене. В мае 2023 года россиянка вступила в коммуникацию с лицом, представляющим интересы СБУ.

