Житель Павлово-Посадского округа передал «Ниву» в зону СВО

Житель Павлово-Посадского округа Александр с позывным «Чепца» в мае 2026 года передал свой автомобиль «Нива» бойцам в зону специальной военной операции. Машину восстановили и переоборудовали в пикап для работы на передовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр родился в Кирово-Чепецке и взял позывной в честь родных мест — слияния рек Вятки и Чепцы. Он пошел по стопам отца, прошедшего Афганистан, и с юности был связан с техникой. В зоне СВО служил в 30-м мотострелковом полку на Белгородском и Курском направлениях, командовал водителями, которые доставляли боеприпасы, провиант и топливо для артиллерии.

Решение передать личный автомобиль он принял после тяжелого ранения. Грузовик с боекомплектом попал под обстрел, и, вызывая огонь на себя, Александр оказался в ожидании эвакуации. Тогда за ним и ранеными товарищами приехала обычная «Нива» и под огнем вывезла бойцов в безопасное место. По словам военнослужащего, именно тогда он понял, что такая машина может спасти жизнь.

Автомобиль требовал серьезного ремонта: кузов был сильно поврежден коррозией, и многие сервисы отказывались браться за работу. Восстановить машину бесплатно согласился Артем Варенов вместе со своей командой. Материалы помог оплатить руководитель футбольного клуба «НЕО» Игорь Пышкин. В итоге из старой машины сделали пикап, подготовленный к службе на передовой.

«Эта история — о том, как из усилий нескольких людей рождается большое общее дело. О том, что помощь бывает разной: кто-то отдает свое, кто-то вкладывает труд, кто-то поддерживает средствами. И вместе все это становится шансом и спасением», — отметил председатель совета депутатов Павлово-Посадского округа Роман Тикунов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.