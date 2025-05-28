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Житель Курской области поднял пакет с боеприпасом и взорвался

В Курской области мирный житель нашел на дороге подозрительный пакет и решил его поднять. Раздался взрыв, в результате которого мужчина погиб, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Трагедия произошла 27 мая в селе Званном Глушковского района. 36-летний местный житель увидел на автодороге подозрительный предмет в виде пакета. Он решил поднять его.

В результате произошла детонация. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего и призвал жителей к бдительности. По его словам, в приграничных районах остались десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Их обезвреживают каждый день.

Врио губернатора порекомендовал гражданам не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.

Ранее стало известно, что украинские солдаты убили беременную женщину во время захода в Курскую область. Родственники и ребенок погибшей видели преступление.