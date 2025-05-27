Украинские солдаты убили беременную женщину во время захода в Курскую область

Украинские солдаты, которые были «идеологически настроены на геноцид россиян», в Курской области убили беременную женщину. Родственники и ребенок погибшей видели преступление, рассказал прокурор региона Алексей Цуканов, сообщает РИА Новости .

Выступая на круглом столе «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды», он отметил, что ВСУ каждый день убивают мирное население РФ. Для этого они применяют беспилотники, баллистические кассетные боеприпасы и иное оружие.

Беременную женщину убили на глазах у близких и ребенка 6 августа. Это произошло, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

Цуканов отметил, что в результате атаки противником были убиты 313 мирных жителей. Что произошло еще с 789 людьми — неизвестно.

Ранее СК РФ назвал причастными ВСУ к убийству пенсионера Григорьева в Суджанском районе Курской области. Ведется расследование уголовных дел по статьям 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), а также 105 УК РФ («Убийство»).