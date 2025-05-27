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СК РФ назвал причастными ВСУ к убийству пенсионера Григорьева под курской Суджей

Сотрудники Следственного комитета России установили причастность солдат ВСУ к убийству пенсионера в Суджанском районе Курской области. Проводится расследование уголовного дела по признакам преступлений по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и 105 УК РФ («Убийство»), заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В августе 2024 года солдаты ВСУ, которые незаконно вторглись в Россию, в населенном пункте Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пенсионером. Во время этого они имитировали германский акцент.

Затем украинские боевики выложили видео в интернет. Сотрудники СК РФ квалифицировали их действия в качестве реабилитации нацизма.

После того, как российские войска освободили Гоголевку, они нашли труп пенсионера. Он погиб насильственной смертью.

Следователи СК РФ выяснили, что убитый — пенсионер Александр Григорьев. Он был местным жителем. Мужчина погиб от боеприпаса ВСУ.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сказал, что виновных в издевательствах над мирными жителями региона солдат Вооруженных сил Украины найдут. Затем их осудят.