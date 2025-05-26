Александр Хинштейн: «Украинские убийцы старика понесут заслуженное наказание»
Российские военные нашли останки Александра Григорьева — пожилого жителя Донбасса, над которым в августе 2022 года издевались украинские военные. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в сеть попали шокирующие кадры, где бойцы ВСУ в немецких касках глумились над беспомощным стариком. После этого информация о судьбе мужчины отсутствовала. При осмотре тела обнаружены огнестрельные ранения.
Александр Григорьев переехал из Донбасса в Курскую область в начале СВО — дочь пыталась уберечь его от войны. Хинштейн лично выразил родственникам соболезнования от имени всех жителей региона.
Врио губернатора подчеркнул, что виновные в издевательствах над мирными жителями будут найдены и осуждены.
«Уверен, что каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесёт заслуженное наказание!», — написал политик в своем Telegram-канале.
В Курской области продолжается работа по документированию военных преступлений украинских формирований.