Александр Хинштейн: «Украинские убийцы старика понесут заслуженное наказание»

сегодня в 23:36

Российские военные нашли останки Александра Григорьева — пожилого жителя Донбасса, над которым в августе 2022 года издевались украинские военные. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее в сеть попали шокирующие кадры, где бойцы ВСУ в немецких касках глумились над беспомощным стариком. После этого информация о судьбе мужчины отсутствовала. При осмотре тела обнаружены огнестрельные ранения.

Александр Григорьев переехал из Донбасса в Курскую область в начале СВО — дочь пыталась уберечь его от войны. Хинштейн лично выразил родственникам соболезнования от имени всех жителей региона.

Врио губернатора подчеркнул, что виновные в издевательствах над мирными жителями будут найдены и осуждены.

«Уверен, что каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесёт заслуженное наказание!», — написал политик в своем Telegram-канале.

В Курской области продолжается работа по документированию военных преступлений украинских формирований.