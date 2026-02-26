Тела замерзших насмерть бразильских наемников были найдены в доме у ж/д станции Куриловка под Купянском. Боевики жгли форму сослуживцев, чтобы согреться, но это не помогло, сообщает SHOT .

Всего было обнаружено 5 тел бразильцев. Наемники были закутаны в форму погибших украинских солдат. Также рядом с телами лежало множество сожженного обмундирования.

Наемники ждали подкрепления и пытались согреться, сжигая чужую форму. Однако ВСУ бросили их. В итоге бразильцы погибли от обморожения. Кроме того, они голодали, так как никаких запасов еды у них при себе не было.

В начале февраля в районе Купянска температура опускалась до минус 25 градусов. Предположительно, именно в эти дни и погибли наемники. С того времени на этом участке не было зафиксировано никакого движения. Сейчас в данном районе плюсовая температура.

Также в декабре командование ВСУ попыталось отбить Купянск, задействовав около 300 бразильцев в качестве пушечного мяса. После провала украинская армия бросила своих заблокированных наемников.

Ранее стало известно, что наемники ВСУ из Мексики, Колумбии и Бразилии возвращаются в Латинскую Америку. Они уходят в мексиканские наркокартели.

