Жесткое видео: Поддубный показал, как дрон ВСУ убивает людей в Красноармейске

сегодня в 13:56

Поддубный опубликовал видео атаки ВСУ на людей в Красноармейске

Военкор Евгений Поддубный опубликовал в Telegram-канале страшное видео, как ВСУ убивают дроном мирных жителей, которых российские военные выводили из Красноармейска.

По данным военкора, ВС РФ спасали двух женщин и четверых мужчин. Российские разведчики выводили их из города. Группу вел российский коптер.

Люди шли с белым флагом. Тем не менее их атаковал украинский дрон.

«Людей, пару собак и кошку, которая убежала в момент, когда боевики убили ее хозяйку. Атаковали дроном», — написал Поддубный.

В результате атаки из группы, которую выводили бойцы из 51-й армии, выжили только четыре человека. Их доставили в безопасное место.

Поддубный уточнил, что дрон ВСУ также убил еще одного человека, который шел впереди группы. На опубликованных кадрах видны тела погибших из-за атаки украинского беспилотника.

