«Юху! Падает, с***!»: Поддубный показал эмоциональное видео, как сбивают дроны
Военкор Евгений Поддубный показал эмоциональное видео с процессом ликвидации дронов на территории России. Бойцы радуются каждой пораженной цели.
Поддубный дал подписчикам шанс полностью погрузиться в работу мобильных расчетов, которые отражают атаки БПЛА. Эти дроны могли взорваться в Белгороде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Брянске и Москве, но бойцы не позволили этому произойти.
На опубликованных кадрах показано уничтожение ударных БПЛА PD-2. Согласно открытой информации в Сети, стоимость одного экземпляра — около 150 тыс. долларов. По ним отработали мобильная огневая группа (МОГ) и три мобильных системы дистанционного подавления (МСД).
«Работают парни с нервом, с эмоцией. Каждая сбитая цель в небе — спасенные жизни на земле», — написал Поддубный в Telegram-канале.
Ночью российские войска уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. По три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской и Брянской областями. По одному БПЛА противника ликвидировали под Воронежем и Курском.