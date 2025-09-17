«Юху! Падает, с***!»: Поддубный показал эмоциональное видео, как сбивают дроны

Поддубный дал подписчикам шанс полностью погрузиться в работу мобильных расчетов, которые отражают атаки БПЛА. Эти дроны могли взорваться в Белгороде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Брянске и Москве, но бойцы не позволили этому произойти.

На опубликованных кадрах показано уничтожение ударных БПЛА PD-2. Согласно открытой информации в Сети, стоимость одного экземпляра — около 150 тыс. долларов. По ним отработали мобильная огневая группа (МОГ) и три мобильных системы дистанционного подавления (МСД).

«Работают парни с нервом, с эмоцией. Каждая сбитая цель в небе — спасенные жизни на земле», — написал Поддубный в Telegram-канале.

Ночью российские войска уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. По три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской и Брянской областями. По одному БПЛА противника ликвидировали под Воронежем и Курском.