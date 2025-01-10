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Женщина погибла в результате обстрела ВСУ многоэтажки в Светлодарске ДНР

Женщина погибла при украинском обстреле города Светлодарска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

«В Светлодарске из-за обстрела многоэтажки женщина погибла, три человека ранены, среди них есть ребенок», — заявили в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что украинские военнослужащие обстреляли город из крупнокалиберной артиллерии.

Как отметил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, число пострадавших мирных жителей при обстреле Светлодарска выросло до четырех.

Ранее ВСУ нанесли удар по супермаркету «Молоко» в Киевском районе Донецка. На данный момент известно о четырех пострадавших. В результате атаки противника повреждены около 15 автомобилей. Предположительно, удар нанесли американскими ракетами HIMARS.