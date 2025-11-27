Желала смерти: суд лишил экс-жену погибшего участника СВО выплат

Мать бойца СВО через суд лишила выплат его экс-супругу в Тобольске

У женщины из Тобольска в Тюменской области отобрали права на получение выплат за смерть экс-супруга, который участвовал в спецоперации. Мать погибшего отметила, что сразу после свадьбы ее сын отправился в зону СВО, а супруга начала жить с другим, сообщает 72.ru .

Недовольная родительница через суд попробовала отобрать у невестки льготы. Также она попыталась признать брак недействительным.

Пара поженилась в декабре 2024 года. В мае 2025-го брак расторгли. Так, на период гибели бойца СВО в июле в Донецкой Народной Республике супружеские отношения между мужчиной и женщиной закончились.

Мать умершего во время подачи иска в суд отмечала, что пара поженилась без цели формирования семьи. Они не вели совместное хозяйство, у них не было детей, имущества. Невестка даже не взяла фамилию супруга.

По данным матери погибшего, он сразу после свадьбы отправился в зону спецоперации. Через 3 месяца ответчица начала жить с другим мужчиной.

Девушка не согласилась с обвинениями матери экс-супруга. Она написала, что подала на развод, потому что не видела возможности сохранить брак.

Суд получил материалы переписки между парой. Военный отправлял деньги экс-супруге, при этом они постоянно ссорились. Ответчица во время ссор пожелала мужу получить увечья или даже погибнуть.

Весной 2025 года, по данным свидетелей, бывшая супруга военного вступила в новый брак. Она прошла мусульманский обряд бракосочетания. Оспаривать этот факт женщина не стала.

Еще суд учел, что экс-супруга не принимала участие в проведении похорон умершего. В результате Тобольский городской суд забрал у женщины права на получение выплат как члена семьи умершего участника спецоперации.

